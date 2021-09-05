Новый чип Qualcomm Snapdragon замечен на Geekbench

Следующий высокопроизводительный чип Qualcomm, который якобы называется Snapdragon 898, возможно, был впервые замечен на веб-сайте тестирования Geekbench.

Ликер Абхишек Ядав, который первым натолкнулся на список, упомянул, что чип был изготовлен по 4-нм техпроцессу Samsung. Это уже ожидалось, хотя о 4-нанометровом узле Samsung известно немного, за исключением того, что это многократное улучшение 5-нанометровой технологии южнокорейской компании, обеспечивающее лучшую производительность.

Последний список Geekbench не отражает этого, вероятно, потому, что SoC все еще находится в стадии тестирования. Эта конкретная запись предназначена для телефона Vivo под кодовым названием V2102A, который, по-видимому, работает под управлением Android 12.

Чип оснащен графическим процессором Adreno 730, который, как недавно заявили руководители Lenovo, станет значительным обновлением графического процессора Snapdragon 888 Adreno 660.

Чип Snapdragon 898, представленный на веб-сайте тестирования, имеет одно ядро ​​- предположительно Arm Cortex-X2 — с тактовой частотой 2,42 ГГц, три процессора среднего уровня — предположительно Arm Cortex-A710 — с частотой до 2,17 ГГц и четыре высокоэффективных ядра — скорее всего, Cortex-A510 — с тактовой частотой 1,79 ГГц.

Теоретически ядра могут работать с гораздо более высокими скоростями, и поэтому одноядерные и многоядерные оценки чипа 720 и 1919 соответственно не должны использоваться для каких-либо выводов о производительности Snapdragon 898.

Также вполне вероятно, что это не Snapdragon 898, учитывая, что рассматриваемый чип, по-видимому, основан на более старой архитектуре ARMv8, а не на последних разработках v9.

Согласно одному отчету, основные ядра Kryo 780 Snapdragon 898 будут предлагать тактовую частоту почти 3,09 ГГц. Версия Snapdragon 888 Plus может похвастаться максимальной тактовой частотой 2,995 ГГц.

Чип, по-видимому, внутренне известен как SM8450 и будет интегрировать 4-нм модем Qualcomm X65 5G. Ожидается, что в следующем году он будет работать на премиальных телефонах Android.