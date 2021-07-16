Новый чип Exynos W920 от Samsung Galaxy Watch4 и хранилище большего размера

Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic — следующие умные часы от Samsung. Все предшествующие модели, выпущенные в 2018 году, работали на чипе Exynos 9110. По словам источника, в грядущей серии Galaxy Watch4 будет новый, более мощный чип. Издание также утверждает, что модели Watch4 будут поставляться с массивным внутренним хранилищем.

Предыдущие модели, такие как Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch3, были оснащены чипом Exynos 9110. 5-нм чип Exynos W920, который будет доступен на Galaxy Watch4 и Watch4 Classic, будет предлагать в 1,25 раза более быструю обработку и в 8,8 раз более плавную графическую производительность, чем Exynos 9110. Кроме того, дуэт Watch4 будет оснащен 1,5 ГБ оперативной памяти. Напомним, Galaxy Watch3 поставлялся с 1 ГБ оперативной памяти.

Другой отчет показывает, что Galaxy Watch4 будет поставляться с 16 ГБ встроенной памяти. Это в два раза больше, чем встроенная память Watch3.

Считается, что Samsung предлагает более мощный процессор и больший объем хранилища для серии Galaxy Watch4 из-за новых One UI Watch, которые компания разработала вместе с Google в качестве индивидуальной версии Wear OS.

Одна из особенностей One UI Watch заключается в том, что они позволяют Watch4 автоматически загружать версию приложения для смарт-часов, установленную пользователем на его/ее телефон. Следовательно, 8 ГБ пространства, доступного на предшествующих моделях, будет недостаточно для линейки Watch4. Чип Exynos W920 обеспечит всю мощность, необходимую для запуска таких приложений, которые пользователи получат из Play Store.

Ожидается, что Watch4 и Watch4 Classic дебютируют вместе с Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 и Galaxy Buds2 11 августа. Galaxy Watch4 может стоить 269 ​​евро, а Watch4 Classic — 369 евро.

Источник — Astera.