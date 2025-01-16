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Новый чат-бот DeepSeek стал доступен на Android и iPhone в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

На смартфонах теперь доступен мощный чат-бот DeepSeek, который создан в Китае и уже стал доступен для пользователей Android и iOS. Приложение можно скачать в России без каких-либо ограничений.

DeepSeek впервые появился в 2023 году и с тех пор обновлялся трижды. В текущей версии DeepSeek V3 его возможности превосходят многие другие модели, включая Llama 3.1 и GPT-4o.

Чат-бот предлагает две основные функции: DeepThink для логических рассуждений и генерации кода, а также Search для поиска актуальной информации в интернете.

DeepSeek может отвечать на вопросы, генерировать учебные материалы, писать резюме и дипломные работы, а также помогать с задачами различных предметов и составлением планов. В приложении предусмотрены функции создания чатов и сохранения истории переписок, но голосового общения нет.

Преимущества DeepSeek включают отсутствие лимитов на запросы, бесплатное использование без подписок и доступность в российских магазинах приложений.

В данный момент приложение занимает 26-е место по установкам в российском App Store и поддерживает множество языков, включая русский.

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