Redmi скоро выпустит новый недорогой смартфон

Redmi готовит новый недорогой смартфон, о котором пока ничего не известно, за исключением того, что его можно будет заряжать блоком питания мощностью 22,5 Вт.

В базе регулятора 3C появился аппарат под номером 22041219C.

Его зарегистрировала компания Xiaomi. Данных про смартфон пока нет, но известна мощность зарядки.

Предположительно смартфон по цене будет на уровне Redmi Note 11 4G, который поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Некоторые источники сообщили, что Redmi 22041219C получит дизайн в стиле Xiaomi 12.

В частности, у флагмана позаимствуют внешность блока основной камеры.

Стоимость Redmi 22041219C будет приблизительно 150-200 долларов, а по такой цене предлагается и Redmi Note 11 4G.