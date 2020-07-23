Благодаря базе регулятора были раскрыты почти все характеристики новой модели смартфона от бренда Nokia.

Новый бюджетный смартфон Nokia появился в базе TENAA под модельным номером TA-1258, где указано, что его габариты составят 159,6 х 77,5 х 8,5 мм, а диагональ экрана будет 6,99 дюйма.

Дисплей получит разрешение 720 x 1440 точек, а вверху экрана будет установлена фронтальная камера разрешением 8 Мп.

На задней панели аппарата будет одинарная камера с модулем на 8 Мп и двухкратным зумом. Еще там будет установлен сканер отпечатков пальцев.

Что касается процессора, то указано, что это будет 8-ядерная система с частотой 1,6 ГГц, Оперативной памяти буде 2 ГБ, а встроенной – 32 ГБ.

За автономную работу новинки ответит АКБ на 3 040 мАч, а в качестве операционной системы указана Android 10. О сроках выхода и презентации смартфона информации пока нет.