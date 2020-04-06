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Новый бюджетный iPhone SE 2020 выйдет в начале мая

06.04.2020 14:57

Если верить всем слухам, то в середине апреля состоится презентация нового iPhone SE 2020.

Эту модель еще называют iPhone SE 2 и iPhone 9, но последние данные указывают, что модель получит имя iPhone SE 2020.
На площадке JD.com появилась страничка, посвященная новому смартфону от Apple. На странице товара указано, что поставки аппарата начнутся в период с 1 по 10 мая.

Это подтверждает информацию, что презентация нового iPhone SE состоится за две недели до начала продаж.

Напомним, iPhone SE 2020 получит дизайн iPhone 8. Только в отличие от старой модели в новинке будет современное «железо», а именно процессор Apple A13, 3 ГБ оперативной памяти и как минимум 64 ГБ постоянной памяти.

В самой дорогой версии установят 256 ГБ памяти. Ориентировочно стоимость iPhone SE 2020 составит 400 долларов.

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