Новый бренд ноутбуков Machcreator вышел в РФ с 7 моделями от 40 тыс. рублей

На российском рынке ноутбуков появился новый игрок — бренд Machcreator. Компания начала предлагать в стране сразу несколько моделей ноутбуков для разных задач.

Всего представлено семь моделей по цене от 39 990 рублей. Все новинки уже представлены на официальном сайте компании и предлагаются в российских магазинах.

Machcreator это китайская марка, которая принадлежит более известному бренду Haier. Заявлено, что все ноутбуки получили полноценную поддержку и гарантию в России.

Они имеют классический дизайн и алюминиевый корпус, а еще оснащены IPS-экранами, зарядкой USB-C и работают под управлением Windows 11 Pro. В линейке есть как обычные ноутбуки для офисных задач, так и модели для программистов, студентов или даже премиальные версии, стоимость которых достигает 100 тыс. рублей.