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Новый бренд ноутбуков Machcreator вышел в РФ с 7 моделями от 40 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 93 Опубликовано

На российском рынке ноутбуков появился новый игрок — бренд Machcreator. Компания начала предлагать в стране сразу несколько моделей ноутбуков для разных задач.

Новый бренд ноутбуков Machcreator вышел в РФ с 7 моделями от 40 тыс. рублей

Всего представлено семь моделей по цене от 39 990 рублей. Все новинки уже представлены на официальном сайте компании и предлагаются в российских магазинах.

Machcreator это китайская марка, которая принадлежит более известному бренду Haier. Заявлено, что все ноутбуки получили полноценную поддержку и гарантию в России.

Новый бренд ноутбуков Machcreator вышел в РФ с 7 моделями от 40 тыс. рублей

Они имеют классический дизайн и алюминиевый корпус, а еще оснащены IPS-экранами, зарядкой USB-C и работают под управлением Windows 11 Pro. В линейке есть как обычные ноутбуки для офисных задач, так и модели для программистов, студентов или даже премиальные версии, стоимость которых достигает 100 тыс. рублей.

 

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