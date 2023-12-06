Новый баг Windows 11 переименовывает принтеры в HP LaserJet M101-M106

Последнее обновление операционных систем Windows 10 и Windows 11 привело к непредвиденным проблемам для пользователей, связанным с установкой нежелательного приложения HP Smart без их согласия и уведомления. Однако выяснилось, что эта проблема гораздо сложнее, чем предполагалось изначально.

Согласно информации, полученной от ресурса WindowsLatest, обновление переименовывает различные принтеры в системах Windows 10 и Windows 11 в «HP LaserJet M101-M106». Предварительные выводы указывают на то, что причиной возникновения этой необычной проблемы является путаница в метаданных, которая влияет на идентификацию и отображение принтеров в операционной системе.

В конце ноября компания HP предоставила обновленные метаданные в Центр обновления Windows. Они предназначались для продуктов HP, но содержали неправильные данные. В результате этой путаницы операционная система Windows неправильно идентифицировала различные принтеры как модели HP.

Тесты, проведенные WindowsLatest, показали, что данная проблема затронула все компьютеры, получившие обновленные метаданные через обновление Windows от HP, и не зависит от конфигурации компьютера.

Неправильная идентификация принтеров как принтеров HP в свою очередь приводит к автоматической установке приложения HP Smart из Microsoft Store, поскольку операционная система предполагает, что пользователь использует принтер HP.

Microsoft уже признала наличие этой проблемы, удалила неправильные метаданные и сотрудничает с HP для поиска решения. Ожидается, что Microsoft выпустит обновление, которое исправит проблему с метаданными в ближайшее время.