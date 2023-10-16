Новый баг в iOS 17.0.3: iPhone не показывает фото и контакты

Пользователи новой операционной системы 17.0.3 для iPhone сообщают о наличии очень интересного бага, который влияет на работу раздела «Контакты». Согласно сообщению техноблогера Аарона Золло, изображения и имена контактов случайным образом исчезают.

Подписчики Золло также подтвердили подобные проблемы и поделились своими историями.

Некоторые пользователи утверждают, что столкнулись с этим сбоем еще в первом релизе iOS 17, а некоторые говорят, что проблема преследует их с прошлогодней версии iOS 16.