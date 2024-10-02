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Новый Android 16 выйдет уже в середине 2025 года

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Согласно информации издания Android Authority, новая версия операционной системы Android, названная Android 16, выйдет в середине 2025 года.

В отличие от предыдущих версий, у Android 16 не будет дополнительного названия, как это было с Android 15, которая называется Vanilla Ice Cream. Однако среди разработчиков Google эта ОС известна под кодовым именем Baklava.

Релиз Android 15 ожидается в октябре этого года, и эксперты связывают более ранний выход Android 16 с планами Google представить новую операционную систему вместе с флагманскими смартфонами Pixel 10.

В Android 16 планируется внедрение оконного режима рабочего стола, обновленная домашняя страница настроек, виджеты для экрана блокировки, изменения в режиме «Не беспокоить» и таймер для уведомлений. Первая бета-версия системы может быть выпущена до конца 2024 года.

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