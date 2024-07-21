Новый аксессуар TinyPod превратит Apple Watch в мини-плеер iPod Classic

Компании tinyPod выпустила чехлы для Apple Watch, превращающие их в устройства, напоминающие популярный плеер iPod Classic.

Эти чехлы позволяют владельцам Apple Watch изменить внешний вид своих часов и добавить некоторые характерные элементы дизайна iPod Classic.

Представлено две версии чехлов: tinyPod Lite за $30 и tinyPod за $80. Версия tinyPod Lite не имеет особых функциональных особенностей и просто придает Apple Watch внешний вид плеера iPod Classic.

Более дорогая версия tinyPod полностью скрывает часы под чехлом и предлагает управление через колесико управления типа Click Wheel, которое физически вращает коронку Digital Crown при движении пальцем.

Обе версии чехлов совместимы с Apple Watch 4 и новее в различных размерах, их можно использовать с моделями размером 40, 41, 44 и 45 мм, а также с двумя поколениями Apple Watch Ultra.

Согласно информации, производитель планирует выпустить версию tinyPod Lite летом, а более дорогую версию будут поставлять ближе к осени.