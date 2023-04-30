Новый 85-дюймовый смарт-телевизор TCL Q10H оценили почти в 2,2 тыс. долларов

Китайская компания TCL на домашнем рынке начала продажи флагманской серии телевизоров Q10H.

Модель предлагается с экранами диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов.

Вся серия получила панели HVA с разрешением 4К, а также частоту обновления 144 Гц. Стоит отметить, что TCL решила установить цену на 85-дюймовую версию соответствующую недавно представленному Xiaomi Mi TV Master 86.

TCL Q10H 85 оценивается в 2170 долларов, ровно столько же стоит телевизор Xiaomi Mi TV Master 86, но в отличие от последнего вариант от TCL получил больше зон подсветки и более высокую яркость.

В телевизоре TCL Q10H 85 установлено 2304 зоны подсветки против 1080 зон подсветки в Mi TV Master 86. Все новинки получили акустическую систему 2.1, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

В Китае TCL Q10H на 65-дйюмов стоит 1160 долларов. 75-дюймовая панель оценивается в 1590 долларов, а самая большая – 98-дюймовая предлагается за 3760 долларов.