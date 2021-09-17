Новый 325-дюймовый 8K-телевизор телевизор LG покрывает всю стену и стоит 1,7 млн долларов

В своей новой линейке Extreme Home Cinema со светодиодной подсветкой Direct View LED (DVLED) гигант электроники действительно склоняется к слову «экстремальный», представляя топовую модель с диагональю 325 дюймов и занимающей всю стену.

Гигантский суперсет стоит 1,7 миллиона долларов, и те, кто может позволить себе такую ​​ошеломляющую цену, будут наслаждаться технологиями нового уровня вместе с их потрясающим новым центральным элементом гостиной.

Линия светодиодов Direct View LED или DVLED для домашнего кинотеатра LG поставляется с уникальной технологией компании, которая использует светодиоды, удаляя слой ЖК-дисплея, который обычно транслирует изображение на экран, в пользу самих светодиодов (светоизлучающих диодов). каждый пиксель транслируется через три диода за штуку.

По словам LG, это означает изображения с большей цветовой контрастностью и яркостью и, предположительно, без риска выгорания изображений, что по-прежнему может быть проблемой для обычных телевизоров с плоским экраном.

Затмевая даже гигантскую линейку телевизоров Samsung «The Wall», новые телевизоры LG настолько огромны отчасти потому, что в них встроено очень много светодиодов, от минимум 2 миллионов до 33 миллионов. Некоторые варианты включают:

Full-HD, с размерами от 81 до 215 дюймов

4K еще больше, от 163 до 325 дюймов

8K — всего один размер, 325 дюймов или 23,6 на 13,3 фута, и самый тяжелый — 2222 фунта.

Хотя LG не объявила цены на телевизоры с экстремальным домашним кинотеатром, CNET сообщает, что 325-дюймовый 8K действительно превысит 1,7 миллиона долларов, и здесь подробно рассматривается колоссальное количество энергии, потребляемой телевизорами DVLED .