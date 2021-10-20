Новый 16-дюймовый MacBook Pro толще и тяжелее предыдущего поколения

Сегодня Apple анонсировала полностью переработанные 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro, которые в случае 16-дюймовой модели, что неудивительно, толще и тяжелее, чем предыдущее поколение.

Apple анонсировала новую 14-дюймовую модель, которая пришла на смену высокопроизводительным 13-дюймовым MacBook Pro от Intel. Учитывая больший экран, сравнивать две модели нечестно. Однако честно взглянуть на новый 16-дюймовый MacBook Pro по сравнению с предыдущим поколением. Мы сопоставили различия в весе, высоте и глубине нового 16-дюймового MacBook Pro по сравнению с предыдущим поколением.

16-дюймовый MacBook Pro 2021 года

Вес: 4,7 фунта (2,1 кг)

Высота: 0,66 дюйма (1,68 см)

Глубина: 9,77 дюйма (24,81 см)

Ширина: 14,01 дюйма (35,37 см)

MacBook Pro 16 дюймов 2019 г.

Вес: 4,3 фунта (2,0 кг)

Высота: 0,64 дюйма (1,62 см)

Глубина: 9,68 дюйма (24,59 см)

Ширина: 14,09 дюйма (35,79 см)

Как видно из вышесказанного, новый 16-дюймовый MacBook Pro почти на 9% тяжелее предыдущего поколения, а также немного толще. Новые MacBook Pro имеют переработанный корпус, который не стал толще и тяжелее, но также включает в себя больше портов ввода-вывода и новые функции.