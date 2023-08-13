Новый 14-ядерный Intel Core i5-14600KF протестировали в Geekbench

В базе данных бенчмарка Geekbench появилась информация о процессоре Intel Core i5-14600KF, который был протестирован в сборке с материнской платой Asus TUF Gaming Z790-Plus Wi-Fi. Это неудивительно, так как Intel уже начала поставлять своим партнерам процессоры 14-го поколения Core. В данной сборке было установлено 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000.

Протестированный 14-ядерный процессор Intel Core i5-14600KF продемонстрировал впечатляющие результаты в Geekbench, опережая по производительности модель текущего поколения Core i5-13600K. Максимальная рабочая частота новой модели достигает 5,3 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у предыдущей версии. В однопоточном тестировании процессор набрал 2794 балла, а в многопоточном — 17 190 баллов. Эти результаты на 5,5% и 17,2% превосходят соответствующие показатели Core i5-13600K. Тем не менее, конфигурация ядер осталась прежней: 6 высокопроизводительных ядер и 8 энергоэффективных.

Ожидается, что официальный выпуск процессоров Raptor Lake Refresh, включая верхние модели, состоится в сентябре. Ожидается увеличение рабочей частоты новых CPU на 100–200 МГц, хотя значительных изменений в этом плане ожидать не стоит.