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Новый 10,9-дюймовый iPad получит порт USB-C и процессор Apple A14 Bionic

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Apple не спешит полностью расставаться с разъёмом Lightning, по слухам он будет устанавливаться в новые iPhone, при этом самый дешевый в линейке iPad получит USB-C.
Источник раскрыл некоторые характеристики базовой версии iPad. Сообщается, что устройство получит экран с разрешением 1640 x 2360 пикселей, диагональ экрана вырастет с 10,2 дюйма до 10,9 дюйма, также в планшете появится разъем USB-C.

Новый планшет от «яблочной» компании получит процессор Apple A14 Bionic с поддержкой 5G.

Других параметров пока не раскрывают, точно даже неизвестно, когда он появится. Возможно презентация пройдет в сентябре в один день с iPhone 14.

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