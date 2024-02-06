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Новые Xiaomi 14 дебютируют 25 февраля

Автор На чтение 2 мин Просмотров 12 Опубликовано

Официально подтверждено, что серия Xiaomi 14 будет запущена по всему миру 25 февраля. Генеральный директор и основатель Xiaomi объявил о глобальном запуске серии Xiaomi 14 в социальных сетях.

Новые Xiaomi 14 дебютируют 25 февраля

Предполагается, что в серии дебютирует Xiaomi 14 Ultra, на что указывает выделяющийся модуль камеры устройства на тизере.

Ожидается, что серия Xiaomi 14 будет представлена на MWC в Барселоне. Однако пока нет информации о точном месте презентации.

Также ходят слухи о запуске серии Xiaomi Pad 7 вместе с серией Xiaomi 14. Существуют сообщения о возможном отказе от выпуска только одной модели смартфона из серии Xiaomi 14, а именно Xiaomi 14 Ultra. Официальные подробности пока не объявлены, и придется подождать.

Согласно слухам и утечкам, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 и двусторонней спутниковой связью.

Он будет иметь лучшие возможности камеры по сравнению с Xiaomi 14 Pro, включая переменную диафрагму и четырехъядерный модуль камеры заднего вида с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-900.

Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra также будет иметь 50-мегапиксельную телеобъективную камеру с перископом и фокусным расстоянием до 120 мм, а также 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив IMX8 серии и дополнительную 50-мегапиксельную телеобъективную камеру.

По слухам, дизайн Xiaomi 14 Ultra сохранит эстетику предыдущих моделей, а доступными цветовыми вариантами будут синий, оранжевый и черный.

Он может быть оснащен камерой под дисплеем и аккумулятором емкостью 5180 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и проводной зарядки мощностью 90 Вт.

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