Новые видеокарты Radeon RX 5600 XT поступили в продажу

AMD начала продажи своей видеокарты Radeon RX 5600 XT, которую представили в январе в рамках выставки CES 2020.

Тогда эту видеокарту назвали бюджетным решением для киберспорта, так как ее цена составляет от 280 долларов, что в пересчете около 17 тыс. рублей.

Radeon RX 5600 XT основана на чипе Navi 10 с 2304 потоковыми процессорами, работающими на частоте 1500 МГц.

Собственной памяти в процессоре 6 ГБ GDDR, а еще заявлена шина 192 бита с базовой частотой 12 ГГц.

Отмечается, что новый BIOS сможет увеличить частоту шины до 14 ГГц, но как оказалось не все видеокарты получили обновлённый BIOS, и для некоторых моделей он будет недоступен.