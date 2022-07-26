Новые видеокарты от Nvidia серии RTX 40xx получат до 48 ГБ памяти

В сети рассказали о новых видеокартах, которые станут преемниками GeForce RTX 3090 Ti.

Судя по информации инсайдеров, новые видеокарты от Nvidia серии RTX 40xx окажутся в несколько раз мощнее, чем GeForce RTX 3090 Ti.

Итак, источник сообщает, что видеокарту создают на плате PG137-SKU0. Значение TBP будет на уровне 800 Вт, а значит в карте появится еще и дополнительный вентилятор.

Также новинкам приписывают GPU AD102-450-A1 с 18176 ядрами CUDA и память GDDR6X с частотой 24 ГГц, которой будет 48 ГБ. Пропускная способность памяти составит 1,1 ТБ/с.

При этом стоит уточнить, что инсайдер рассказал о некоторых характеристиках видеокарты, но не уточнил, будет ли это GeForce RTX 4090 Ti, либо в описании может говориться о новых Titan.