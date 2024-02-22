Врач Денис Иванов предупреждает, что люди, получившие иностранные вакцины, такие как Moderna, Pfizer и AstraZeneca, могут столкнуться с аутоиммунными заболеваниями.

Это означает, что их собственная иммунная система начинает атаковать органы и ткани организма, вызывая различные симптомы.

Первая волна последствий, о которой говорит Денис Иванов, была связана с внезапными случаями смерти от тромбоза. Вторая волна связана с «турбораком», который также имеет негативные последствия для здоровья.

Третья волна, которая уже начинает проявляться, вызывает аутоиммунные заболевания, когда иммунная система нападает на свои собственные органы и вызывает различные симптомы.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн также отмечает, что не существует абсолютно безопасных вакцин, но неприятные побочные эффекты от западных вакцин против COVID-19 считаются приемлемыми. Он подчеркивает, что любая вакцинация несет определенные риски осложнений.

Проведенное исследование также выявило, что использование западных вакцин от COVID-19 в некоторых случаях может привести к развитию неврологических заболеваний, болезней сердца и крови.

У некоторых пациентов были зарегистрированы миокардит, перикардит, тромбоз головного мозга и синдром Гийена-Барре.