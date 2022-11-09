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Новые умные телевизоры «Яндекса» с «Алисой» начали продавать на рынке РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 79 Опубликовано

Компания «Яндекс» начала продажи своих фирменных телевизоров с голосовым помощником «Алиса».

В розничных магазинах предлагают телевизоры с диагональю экрана 43 и 50-дюймов. Первый вариант стоит 29 990 рублей, а за второй придется заплатить 33990 рублей. Не зависимо от выбранного варианта в телевизоре будет установлен 4К экран.

Телевизоры работают на базе «Яндекс ТВ», которая по сути является Android TV с оболочкой «Яндекса».

Покупатели телевизоров от компании «Яндекс» получат три месяца подписки «Плюс Мульти». Модельный ряд телевизоров от компании «Яндекс» будет состоять из шести моделей, пока в продажу поступили две, а остальные станут доступны в России в первой половине следующего года.

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