В первой половине года Redmi анонсировала в Китае пару смартфонов серии Redmi K40, таких как Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro + и Redmi K40 Gaming Edition. Также компания анонсировала пару смартфонов серии Redmi Note 10 на домашнем рынке. Свежая информация, предоставленная китайским аналитиком, показывает, что бренд может работать над двумя новыми телефонами на базе чипа Snapdragon 8-й серии и Dimensity 1100 SoC.

Согласно новой утечке, телефон Redmi на базе чипа Snapdragon 8-й серии будет оснащен OLED-панелью 120 Гц, аккумулятором емкостью 5000 мАч, телеобъективом с 3-кратным оптическим и 30-кратным увеличением. С другой стороны, телефон на чипсете Dimensity 1100 будет предлагать дисплей с частотой 120 Гц, 64-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Идентификационные данные вышеупомянутых телефонов Redmi скрыты. Спецификации первого телефона предполагают, что это может быть еще один телефон серии K40 от бренда. Вероятно, он может поступить на рынок как Redmi K40 Ultra.

Инспектор также упомянул, что Redmi также будет выпускать телефоны с расширенными функциями, такими как изогнутый дисплей, камера под дисплеем и технология быстрой зарядки 100 Вт в 2022 году. Недавние утечки показали, что компания может выпустить Redmi K50, K50 Pro и K50 Pro + в первые месяцы наступающего года.

Трио K50 может быть оснащено грядущей SoC Snapdragon 895 и быстрой зарядкой 67 Вт. Серия может предложить пользователям люминесцентный дисплей Samsung AMOLED E5 с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Источник — Astera.