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Новые SSD-накопители SanDisk массово выходят из строя

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Практически одновременно множество изданий и интернет-сообществ обсудили массовые проблемы с внешними твердотельными накопителями SanDisk.

Новые SSD-накопители SanDisk массово выходят из строя

Виеран Павич, журналист из публикации The Edge, столкнулся с потерей данных из-за сбоя в недавно приобретенном накопителе SanDisk Extreme Pro объемом 3 ТБ. Чрезвычайно неприятная ситуация обострилась тем, что новый накопитель был отправлен в замену предыдущему, который также вышел из строя. Компания Western Digital, владеющая брендом SanDisk, выпустила обновления прошивки для моделей SanDisk Extreme V2 и Extreme Pro V2 ёмкостью 2 ТБ и 4 ТБ. Но досадное явление не только не исчезло, но и охватило более широкий спектр устройств.

Пользователь PetaPixels сообщил, что приобретенный им месяц назад внешний накопитель SanDisk Pro G40 перестал совместимо работать с программой для видеомонтажа DaVinci Resolve. Попытки использовать его на другом компьютере привели к той же неработоспособности, и только отключение внешнего SSD устранило проблему. В результате данной проблемы всё редакционное сообщество ресурса отказалось от использования продукции SanDisk.

Павич попытался решить ситуацию путем обновления прошивки своего накопителя, но это не помогло. Компания Western Digital предоставила мало ясности в своих ответах на вопросы о происшествии. Вполне значимым нюансом также стало снижение цен на сами SSD-накопители до 70%.

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