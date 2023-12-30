Новые смартфоны iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro запущены в продажу в Китае

iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro смартфоны официально поступили в продажу в Китае, начиная с сегодняшнего дня, после успешного периода предзаказа.

Базовая версия iQOO Neo 9 стоит от 2299 юаней или 29 тыс. рублей за конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ. Пользователи, которым требуется дополнительное хранилище или оперативная память, могут выбрать конфигурации с объемом памяти до 16 ГБ и хранилищем до 1 ТБ. Такая конфигурация оценена в 3199 юаней или чуть дороже 40 тыс. рублей.

В продаже имеются версии 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ. Оба устройства предлагаются в четырех цветовых вариантах и имеют большой 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, плавной частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+.

Они также оснащены мощными процессорами: Neo 9 с Snapdragon 8 Gen 2 и Neo 9 Pro с Dimensity 9300, оба с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и хранилищем до 1 ТБ.

Устройства также имеют мощную систему охлаждения 6K VC, которая обеспечивает надежное охлаждение во время интенсивных игровых сессий, а аккумулятор емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт обеспечивает продолжительную работу.

В плане фотосъемки, устройства оснащены основной камерой Sony IMX920 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, дополненной 8-мегапиксельным широкоугольным объективом на Neo 9 и 50-мегапиксельным широкоугольным объективом на Pro. Оба устройства также имеют 8-мегапиксельную фронтальную камеру.