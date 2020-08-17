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Новые смартфоны IQOO 5 и IQOO 5 Pro представлены официально

17.08.2020 14:12

Бренд IQOO 17 августа провел презентацию своих новых смартфонов, которые относятся к категории флагманов, но на фоне своих конкурентов будут оценены немного дешевле. Новые смартфоны IQOO 5 и IQOO 5 Pro представлены официально
В линейке представлены две модели — IQOO 5 и IQOO 5 Pro. Они созданы на платформе Snapdragon 865 и оба оснащены 6,56-дюймовым экраном AMOLED.

Дисплеи имеют разрешение Full HD+, а частота обновления составит 120 Гц. Кроме этого, в смартфонах сканер отпечатков пальцев встроен в экран, а в отверстии дисплея расположилась фронтальная камера с модулем на 16 Мп и диафрагмой F/2,45.

В младшей модели батарея получила емкость 4 500 мАч и поддерживает зарядку на 55 Вт. Основная камера будет представлена датчиками на 50, 13 и 13 Мп. Для модели заявлены следующие конфигурации памяти: 8/128 ГБ, 12/128 ГБ, а также 12/256 ГБ.

Новые смартфоны IQOO 5 и IQOO 5 Pro представлены официально

Их стоимость составит 575, 620, а также 665 долларов соответственно. Старшая версия смартфона предлагается с двумя аккумуляторами суммарной мощностью 4000 мАч, но с поддержкой 120-ватной зарядки, которая позволит зарядить АКБ от 0 до 100% всего за 15 минут.

Что касается основной камеры, то основной и широкоугольный модуль в ней такие, же как и в младшей модели, но при этом вместо портретного датчика установили перископный 8-мегапикельный модуль.

Новые смартфоны IQOO 5 и IQOO 5 Pro представлены официально

В результате в камере будет пятикратный оптический и 60-кратный цифровой зум. IQOO 5 Pro будет представлен в двух конфигурациях памяти – 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене 720 и 795 долларов соответственно.

На территории Китая IQOO 5 уже предлагается для заказа, тогда как старшая модель станет доступна для покупки только с 24 августа.

Новые смартфоны IQOO 5 и IQOO 5 Pro представлены официально

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