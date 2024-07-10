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Новые смартфоны iPhone 16 будут пользоваться бешенным спросом из-за ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Аналитики инвестиционной компании Wedbush предсказывают рекордный успех новой линейки смартфонов Apple. Их прогнозы были опубликованы на страницах издания Appleinsider.

Специалисты прогнозируют, что выход линейки iPhone 16 в 2024 году станет началом масштабного цикла обновления, что приведет к огромному спросу на устройства.

Эксперты также отмечают, что успех новых аппаратов связан с функциями искусственного интеллекта (ИИ), которые будут встроены в смартфоны iPhone 16, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Кроме того, Apple должна решить все проблемы, связанные с поставкой и производством компонентов для iPhone в Китае.

Аналитики инвестиционной фирмы Wedbush уверены, что пример успешного сотрудничества Apple с создателями ChatGPT OpenAI окажется заразительным.

Компания также сможет значительно увеличить свою прибыль, предоставляя функции ИИ своим клиентам.

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