Новые смартфоны Honor 50 5G и 50 Lite оснащены мобильными сервисами Google

Новые 50 5G и 50 Lite — первые смартфоны Honor с поддержкой Google Mobile Services после большого раскола между китайской компанией и Huawei. Более того, Honor 50 5G — первый смартфон с чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G . Линейка Honor 50 была первоначально представлена ​​в Китае, но теперь она готова к другому крупному выпуску во всем мире. Мы узнали, что Honor 5G будет доступен для покупки в цветах Emerald Green и Midnight Black за 529 евро (6/128 ГБ), а версия на 8/256 ГБ будет продаваться за 599 евро. Гораздо более дешевый Honor 50 Lite будет доступен в цветах Deep Sea Blue, Space Silver и Midnight Black всего за 299 евро, но он будет доступен только в одной версии: 6/128 ГБ.

Honor 50, помимо поддержки 5G, скорее всего, представляет собой установку с четырьмя задними камерами, которая включает в себя основную камеру на 108 МП, широкоугольную камеру на 8 МП, макросъемку на 2 МП и камеру глубины на 2 МП. Кроме того, телефон оснащен не менее впечатляющей фронтальной камерой на 32 МП с углом обзора 90 градусов, так что пользователи могут делать лучшие селфи и видео с большим количеством людей и пейзажей в кадре.

Что касается дизайна, Honor 50 имеет ультратонкую лицевую панель на передней панели и кромки стекла с полировкой 2.5D на верхней и нижней сторонах дисплея. Когда он наклонен против света под разными углами, он блестит и переливается, в зависимости от того, какой из двух цветов вы используете. Кроме того, Honor 50 оснащен большим 6,57-дюймовым изогнутым OLED-экраном, который поддерживает разрешение FHD + (2340 x 1080 пикселей) и частоту обновления 120 Гц. Дисплей может отображать колоссальные 1,07 миллиарда цветов и покрывает 100% цветовой гаммы, что должно отражаться в ультрасовременных визуальных эффектах, резких и четких деталях и впечатляющем цветовом восприятии.

Внутри Honor 50 укомплектован аккумулятором емкостью 4300 мАч с технологией SuperCharge на 66 Вт, которая может легко поддерживать полный день непрерывного использования. По словам Хонор, аккумулятор смартфона заряжается до 70% всего за 20 минут с помощью прилагаемого зарядного устройства.

Qualcomm Snapdragon 778G 5G чипсета улучшает как производительность процессора и GPU на 45% и AI вычислительной мощности на 123% по сравнению с предыдущим поколением. Что касается программного обеспечения, оба смартфона Honor 50 оснащены обновленным Magic UI 4.2 (на базе Android 11) и включают в себя ряд настраиваемых современных изображений, которые позволяют пользователям персонализировать Always-on-Display. Honor 50 Lite оснащен немного большим 6,67-дюймовым дисплеем FullView, но имеет только 64-мегапиксельную четырехкамерную камеру. Однако в аккумуляторе телефона используется та же технология SuperCharge мощностью 66 Вт.