Новые смарт-телевизоры Samsung QD-OLED будут на 47% ярче

Samsung анонсировала новые смарт-телевизоры QD-OLED, которые будут на 47% ярче, чем прошлогодние модели.

Эти телевизоры, включая модель S95F, предлагают улучшенное антибликовое покрытие, но 83-дюймовая версия не получит этой технологии.

На выставке Consumer Electronics Show компания представила 77-дюймовую модель, заявив о пиковом уровне яркости в 4000 нит, однако это значение касается лишь небольшой части экрана при просмотре HDR.

Новая технология позволяет S95F достигать 440 нит яркости на белом фоне, что значительно больше по сравнению с 300 нит у S95D.

Также отмечается, что S95F обеспечит более глубокий черный цвет и лучшее отображение деталей в ярких условиях. Однако в 83-дюймовой версии будет использоваться панель WOLED от LG, а не новая QD-OLED.