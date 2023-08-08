Новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic оценили от 300 долларов

Часы Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic от компании Samsung можно назвать самыми лучшими из всех ранее представленных.

Новинки получили увеличенный на 20% дисплей и сапфировое стекло, также в них улучшили программное обеспечение для слежения за здоровьем и расширили количество режимов тренировок.

Новые Galaxy Watch могут отслеживать более 100 режимов тренировок, также они измеряют давление, пульс, температуру кожи, уровень кислорода в крови и ЭКГ. Помимо этого, часы способны оповестить пользователя о нерегулярном сердечном ритме.

Samsung Galaxy Watch6 будет в корпусе 44 мм, а Galaxy Watch6 Classic получили 1,5-дюймовый дисплей. Варианты часов на 40 и 43 мм оснащены 1,3-дюймовым экраном. Заявлено, что на одном заряде новинки могут проработать до 40 часов.

В Galaxy Watch6 Classic вернули вращающийся безель, который можно использовать для навигации по настройкам. На рынке будут доступны версии с LTE и без модуля сотовой связи.

Новые смарт-часы корейской компании предлагают по цене от 300 до 480 долларов.