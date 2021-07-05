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Новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 оценят в Европе от 350 евро

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Авторитетный источник раскрыл стоимость еще непредставленных носимых аксессуаров от компании Samsung.
Недавно в сети продемонстрировали внешность смарт-часов Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, а теперь раскрыта их цена. Также источник озвучил цену на наушники Galaxy Buds 2.

Samsung часы Galaxy Watch 4 с корпусом 40 мм оценила в 350-370 евро, за версию 44 мм корейская компания попросит заплатить 380–400 евро.

Galaxy Watch 4 Classic будут стоить дороже – от 470 евро за версию размером 42 мм и от 500 евро за 46 мм модификацию.

Также Galaxy Watch 4 Classic будет предлагаться с корпусом 44 мм, но их цена пока не раскрывается.

Беспроводные наушники Galaxy Buds 2 на глобальном рынке будут стоить 180-200 евро. Все эти продукты будут представлены одновременно со смартфонами Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3, презентацию которых ожидают в августе.

Samsung Samsung Galaxy Watch 4
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