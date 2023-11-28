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5 декабря в России запустят продажу смартфонов OPPO Find N3 и OPPO Find N3 Flip

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Смартфоны OPPO вскоре появятся на российском рынке. Модели Find N3 и Find N3 Flip были представлены на конференции Tech Week, которая проходила в Сколково. В России уже через неделю на прилавках появятся две модели смартфонов OPPO — Find N3 и Find N3 Flip. Они будут продаваться в магазинах сети «М.Видео». Цена будет объявлена ближе к началу продаж. Смартфон OPPO Find N3 имеет толщину около 6 миллиметров и будет доступен в черном и золотистом цветах.

У него тройная камера, в которую входит датчик с разрешением 48 Мп, произведенный компанией Sony. В качестве процессора используется Snapdragon 8 Gen 2. Емкость аккумулятора составляет 4 800 мАч.

Смартфон OPPO Find N3 Flip оснащен внешним дисплеем с поддержкой сторонних приложений. У него также тройная камера с объективами на 50, 48 и 32 Мп. Процессором здесь является Dimensity. Емкость батареи немного меньше — 4 300 мАч.

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