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Новые Samsung Galaxy Z Fold и Z Flip снова не получат современную быструю зарядку

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Ожидается, что Samsung представит шестое поколение складных смартфонов Galaxy Z в начале июля, до презентации еще достаточно далеко, но в Сети все больше появляется различных утечек самых популярных раскладных смартфонов.

Недавно Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 получили сертификацию 3C в Китае, а это позволяет узнать информацию о скорости зарядки складных устройств

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 на платформе сертификации 3C указан с модельным номером SM-F9560, а Z Fold 6 проходит под модельным номером SM-F7410.
На сайте регулятора указано, что эти телефоны будут поддерживать зарядное устройство Samsung с модельным номером EP-TA800. Хотя скорость зарядки не указана, судя по модельному номеру зарядного устройства, она будет ограничена 25 Вт.

Samsung ограничивает скорость зарядки батареи на своих складных смартфонах 25 Вт с момента выпуска первых моделей. Стоит напомнить, что батареи Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 появились в сертификации Safety Korea в начале марта. В документах указывается, что оба телефона будут иметь двойную батарею.

 

Источник: gizmochina

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