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Новые рендеры серии Honor 50 раскрывают дизайн и цветовые варианты

07.06.2021 09:22

Как стало известно Astera.ru, Honor анонсирует серию смартфонов Honor 50 16 июня в Китае. Сегодня компания выпустила новый плакат, раскрывающий дизайн задней панели смартфона. Как видно на плакате, линейка будет доступна в черном, зеленом, розовом и серебристом цветах.

Новые рендеры серии Honor 50 раскрывают дизайн и цветовые варианты

Плакат также показывает, что линейка Honor 50 будет оснащена 100-мегапиксельной камерой. Он также будет иметь изогнутый экран и поддержку быстрой зарядки 100 Вт.

Телефон появился с номером модели RNA-AN00 на сайте тестирования Geekbench. В листинге указано, что он работает на ОС Android 11 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти, а также чипом Qualcomm с базовой частотой 1,80 ГГц. Хотя в списке явно не упоминается название чипа, аналитик утверждал, что он питается от Snapdragon 778G SoC.

Есть предположения, что Honor 50 и Honor 50 Pro будут оснащены Snapdragon 778G. Первый может поставляться с 50-мегапиксельной основной камерой и зарядкой 66 Вт, а второй может поставляться с 100-мегапиксельной камерой и зарядкой 100 Вт. Также ожидается, что в линейку войдут еще два телефона, такие как Honor 50 SE и Honor 50 Pro +. Последний, как сообщается, работает на SoC Snapdragon 888, но неясно, будет ли он объявлен 16 июня.

 

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