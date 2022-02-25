Новые рендеры Google Pixel 7 демонстрируют тот же старый дизайн Pixel 6

Похоже, что Google работает над будущими смартфонами Pixel 7 . Ранее сегодня в сети появились рендеры Pixel 7 Pro , а теперь CARHP (через Onleaks ) поделился рендерами ванильного Pixel 7.

Рендеры Google Pixel 7 показывают дизайн устройства, а также раскрывают его ключевые детали. На первый взгляд Pixel 7 выглядит идентично существующему Pixel 6. Телефон имеет дисплей с дырочками спереди и двойную камеру сзади. Мы видим облачно-белый цвет на изображении.

Говорят, что этот экран где-то около 6,2-дюймового или 6,4-дюймового. Он имеет соотношение сторон 20:9 и имеет следующие размеры — 155,6 мм x 73,1 мм x 8,7 мм. Эти размеры немного отличаются от Pixel 6 (158,6 мм x 74,8 мм x 8,9 мм). Это означает, что Pixel 7 будет немного тоньше всего на 0,2 мм. Сказав это, мы можем ожидать другой размер батареи.

Что касается задней части, то устройство рекламируется как 50-мегапиксельная система с двумя камерами. Второй объектив будет широкоугольным датчиком. Впереди телефон, скорее всего, будет иметь тот же 8-мегапиксельный сенсор, что и предшественник. Ожидается, что в телефоне будет модернизированный процессор Tensor в сочетании с до 512 ГБ встроенной памяти.

На этот раз ожидается, что Pixel 7 будет представлен в оттенках Stormy Black, Kinda Coral, Sorta SeaFoam и Cloudy White. Что касается запуска, ожидается, что устройство дебютирует в сентябре или октябре этого года вместе с Pixel 7 Pro .