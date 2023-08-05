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Новые Redmi 12 4G и Redmi 12 5G стали настоящим хитом на рынке Индии

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За первые несколько дней с момента начала продаж было реализовано более 300 тысяч новых смартфонов.

Новые Redmi 12 4G и Redmi 12 5G стали настоящим хитом на рынке Индии

Напомним, что 1 августа 2023 года китайская компания Xiaomi официально представила свои последние модели смартфонов — Redmi 12 4G и Redmi 12 5G. Устройства были выпущены на рынок Индии и сразу стали популярными, продавшись тиражом более 300 тысяч копий за короткий срок.

Такой результат продаж является впечатляющим, учитывая недавний старт и высокий интерес к устройствам. Redmi 12 4G и Redmi 12 5G предлагают отличные характеристики по разумной цене и, вероятно, станут лучшим выбором для многих потребителей.

Смартфоны Redmi 12 4G и Redmi 12 5G оснащены процессорами MediaTek Helio G88 и Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 соответственно. Кроме того, оба устройства оборудованы 50-мегапиксельной основной камерой и 6,79-дюймовым экраном формата FHD+ с частотой обновления 90 Гц. На местном рынке цены на Redmi 12 4G и Redmi 12 5G стартуют с отметки $120 и $135 соответственно.

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