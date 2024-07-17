Новые процессоры от Intel станут «горячее» своих предшественников

Об этом сообщили инсайдеры, опубликовав сообщения в социальных сетях.

Если верить источникам, новые процессоры от Intel будут иметь более высокую температуру, после которой процессор будет работать медленнее. Также стали известны некоторые другие детали о предстоящих новинках.

Согласно источнику, одним из главных изменений будет повышение значения TJMax (максимальной температуры, при которой процессор может работать без замедления) с 100 до 105 °C. Это изменение будет затрагивать стационарные чипы семейства Arrow Lake и мобильные чипы Panther Lake.

Теоретически, повышение порога замедления должно положительно сказаться на производительности компьютеров. Однако негативным эффектом этого изменения может быть увеличение средней рабочей температуры процессоров.

Кроме того, инсайдер Jaykihn показал неофициальный эскиз процессора серии Panther Lake-H (PTL-H) с 12 графическими ядрами.

Судя по нему, характеристики будущих процессоров выглядят следующим образом:

PTL-U: 4 P-ядра + 4 E-ядра + 4 графических ядра, мощность до 15 Вт

PTL-H: 4 P-ядра + 8 E-ядер + 4 LP-ядра + 12 графических ядер, мощность до 25 Вт

PTL-H: 4 P-ядра + 8 E-ядер + 4 LP-ядра + 4 графических ядра, мощность до 25 Вт