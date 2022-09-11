Новые процессоры Intel и материнские платы подорожают на 10-20% в четвертом квартале 2022 года

Ранее компания предупреждала, что поднимет цены на свою продукцию.

По данным источника, Intel поднимет цены не только на процессоры, как ранее сообщалось, подорожают также чипсеты, которые разрабатывает сама компания.

Повышение цен будет весьма существенным, ведь сообщается о подорожании на 10-20%.

Произойдет это в четвертом квартале, скорее всего с выходом новых процессоров серии Raptor Lake.

Недавно стало известно, что в новой линейке будут и старые процессоры, но под новым именем, и исходя из последних данных, их начнут продавать дороже.