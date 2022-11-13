Новые правила для россиян в мессенджере WhatsApp с 14 ноября не подтвердились

WhatsApp не будет отменять какие-либо функции для российских пользователей мессенджера. Ранее российские СМИ писали, что с 14 ноября для россиян отменят некоторые функции WhatsApp.

Эти данные порталом WABetaInfo не подтверждаются. Они указывают, что в правилах не прописаны новые изменения для российского сегмента.

Ранее сообщалось, что с 14 ноября в последнем обновлении WhatsApp для Android и iOS пропадет функция просмотра выхода участников из группы.

Позже на официальной странице мессенджера указали, что новые правила не будут применятся только российским пользователям, и все функции будут вводится для всех пользователей без исключений по всему миру, если они не нарушают законы страны.