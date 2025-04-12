Новые пошлины на импорт сильно повлияют на рынок хранения данных в США

С недавним введением пошлин на импорт товаров в США, практически все отрасли, включая сегмент хранения данных, будут затронуты. Жёсткие диски и твердотельные накопители испытывают разные последствия из-за различий в их технологиях и цепочках поставок.

Жёсткие диски производятся тремя основными компаниями: Seagate, Toshiba и Western Digital, каждая из которых имеет сложные цепочки поставок. Seagate разрабатывает продукцию в США и Сингапуре, но производит детали в разных странах, включая Китай и Таиланд.

Toshiba также имеет международные производственные мощности, а Western Digital сочетает разработки в США и Японии с производством в Малайзии и Китае. Пошлины на импорт из этих стран могут существенно повлиять на стоимость жёстких дисков.

С твердотельными накопителями ситуация иная. Основные чипы 3D NAND производятся шестью компаниями, но многие из них собирают готовые SSD в Китае.

Поскольку чипы пока не облагаются пошлинами, это не создает проблем, но SSD, собранные в Китае, будут подвержены новым тарифам.

Производителям, таким как Kioxia и Micron, придётся перенести сборку SSD в страны с меньшими пошлинами или в США, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Производители ленточных накопителей, такие как IBM и Fujifilm, не столкнутся с пошлинами, тогда как Sony, производящая в Японии, может испытывать трудности.

В результате цены на диски и другую продукцию, произведённые в странах с высокими пошлинами, скорее всего, вырастут.

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