Новые подробности об Apple Watch SE 3: яркие цвета и сниженная цена

Журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился новыми подробностями о смарт-часах Apple Watch SE 3. Согласно информации, часы будут доступны в ярких цветах, а корпус будет выполнен из пластика, что позволит снизить их стоимость.

Это изменение означает, что цена модели будет ниже, чем у текущей версии Watch SE 2023, которая стоит $275.

Также ожидается, что новые часы получат обновленный чип — либо S9, либо S10. Премьера Apple Watch SE 3 планируется на 2025 год.

Гурман также отметил, что серия Ultra перейдет на двухлетний график обновления, что может повлиять на их дальнейшие релизы. Более точная информация о Watch SE 3 пока не доступна.