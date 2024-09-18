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Новые подробности об Apple Watch SE 3: яркие цвета и сниженная цена

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился новыми подробностями о смарт-часах Apple Watch SE 3. Согласно информации, часы будут доступны в ярких цветах, а корпус будет выполнен из пластика, что позволит снизить их стоимость.

Новые подробности об Apple Watch SE 3: яркие цвета и сниженная цена

Это изменение означает, что цена модели будет ниже, чем у текущей версии Watch SE 2023, которая стоит $275.

Также ожидается, что новые часы получат обновленный чип — либо S9, либо S10. Премьера Apple Watch SE 3 планируется на 2025 год.

Гурман также отметил, что серия Ultra перейдет на двухлетний график обновления, что может повлиять на их дальнейшие релизы. Более точная информация о Watch SE 3 пока не доступна.

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