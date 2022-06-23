В Сети раскрыли новые подробности о дизайне Huawei nova 10 и его камере

Huawei уже провела анонс линейки смартфонов nova 10, это произошло с публикацией первого тизера, но потом китайский производитель взял паузу, и не интриговал серией смартфонов.

По слухам, он перенёс презентацию на следующий месяц.

В Китае в одном из розничных магазинов была выставлена реклама Huawei nova 10 и теперь точно известно, как будет выглядеть аппарат.

Huawei nova 10 с лицевой стороны будет напоминать Mate 40 Pro за счет двойной врезанной камеры, сзади смартфон получит общие черты с nova 9 и P50. По имеющимся данным, в nova 10 будет установлена 50 Мп матрица с раскладкой пикселей RYYB. По последним слухам, презентация серии nova 10 состоится 4 июля.