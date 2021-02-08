Новые обновления для Windows 10 вызвали сбои в работе компьютеров

Пользователи компьютеров, работающих под управлением операционной системы Windows 10, стали жаловаться на возникшие проблемы.

В частности, в сети появились жалобы на обновления Windows 10 KB4598299 и KB4598301 для версий операционных систем 20H2, 2004 и 1909.

Новые обновления для Windows 10 вызывали сбои в работе компьютеров, что проявляется в циклических перезагрузках и сбоях в работе приложений.

Кроме этого, некоторые пользователи сообщили даже о «синем экране смерти», который появился после установки обновлений.

Стоит отметить, что это достаточно серьезные проблемы, о которых разработчики уже знают.

В компании уже подтвердили, что проблемы с обновлениями действительно есть, а также сообщили, что они уже работают над новым обновлением, в котором исправят все ошибки.