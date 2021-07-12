Новые ноутбуки HONOR MagicBook Ryzen Edition поступят в продажу 14 июля

HONOR больше не является крупным игроком на рынке смартфонов ни в Китае, ни на международных рынках. Однако бренд пытается вернуть себе долю рынка с тех пор, как он был продан HUAWEI. Компания также продолжает выпускать другие продукты, например ноутбуки. Компания официально объявила о выпуске новых моделей ноутбуков в эту среду в своей родной стране.

Согласно официальному аккаунту HONOR Life Weibo, бывший суббренд HUAWEI запланировал конференцию по запуску на 14 июля в 19:30 по центральноевропейскому времени.

К сожалению, бренд пока не раскрыл каких-либо важных подробностей об этих ноутбуках. Но мы предполагаем, что должно быть две модели — HONOR MagicBook 14 Ryzen Edition и HONOR MagicBook 15 Ryzen Edition.

Кроме того, эти ноутбуки, вероятно, будут поставляться с несколькими вариантами памяти на базе процессоров AMD Ryzen серии 5000. Что касается программного обеспечения, мы можем ожидать, что они будут работать под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 с дополнительными функциями, такими как «Многоэкранная совместная работа».

Поскольку до запуска осталось еще два дня, HONOR может представить все ключевые характеристики в ближайшие несколько часов. Поэтому мы с нетерпением ждем возможности узнать об этих грядущих ноутбуках до их официального анонса в среду.

Источник — Astera.