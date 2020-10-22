Новые ноутбуки, анонсированные на Acer Next 2020, оснащены Intel Tiger Lake

Сегодня на онлайн-мероприятии Acer Next 2020 Acer объявила об обновлении нескольких линеек продуктов на базе Intel. Известные новые или обновленные продукты включают линейки ноутбуков общего назначения Swift, Aspire и Spin, а также высококачественные ноутбуки ConceptD 7 и Porsche Design.

Линейки продуктов Aspire и Spin довольно просто обновляются с помощью процессоров Intel 11-го поколения (Tiger Lake), но в остальном они остаются в основном неизменными.

Для тех, кто не знаком с брендом Acer, Spin 3 и Spin 5 — трансформируемые ноутбуки с сенсорным экраном и шарниром на 360 градусов. Это означает, что их можно использовать в качестве стандартных ноутбуков, использовать в «режиме палатки» (развернутый на 270 градусов, опираясь на край экрана и клавиатуры — презентация очень похожа на планшет на подставке для фолио) или открывать планшет на 360 градусов. Режим.

Aspire 5 — это линейка традиционных ноутбуков-раскладушек среднего класса от Acer. Он немного дешевле, чем аналогичная линейка Swift, но остается в категории до 1000 долларов и, как правило, предлагает лучшие возможности расширения, такие как сокет и расширяемая оперативная память.

Aspire 5 также имеет дополнительный графический процессор Nvidia MX450, но мы не уверены, что видим в нем особый смысл. Системы с графическим процессором MX450, как правило, набирают около 1500 баллов в 3DMark Time Spy, тогда как интегрированный графический процессор Iris Xe Intel i7-1185G7 набирает около 1600 баллов, даже если пакет ЦП ограничен 15 Вт TDP.

В дополнение к новым процессорам Tiger Lake и сопутствующей лучшей в своем классе интегрированной графике Iris Xe все три ноутбука дополнительно имеют антимикробное покрытие экрана и корпуса.

У нас есть одно слово предостережения: покупатели должны знать, что бренд Aspire 5, в частности, включает в себя головокружительное множество моделей. В системах Aspire 5, которые в настоящее время представлены на сайте Acer.com, установлены процессоры Intel от восьмого до 11-го поколения, а также модели AMD Ryzen 4000. Кроме того, разница в цене между 15-дюймовым Aspire 5 с i7-1165G7 и другим с i7-8565U составляет всего 20 долларов, несмотря на огромную разницу в производительности между ними.

Из этой линейки мы обычно рекомендуем системы с процессорами Ryzen 7 4700U или новыми процессорами Intel i7-1165G7 или i7-1185G7. По нашему мнению, не существует достаточного ценового разброса, чтобы сделать системы со старыми или менее мощными процессорами Intel стоящими, хотя A515-44-R4M5 с процессором Ryzen 5 4500U за 520 долларов, вероятно, заслуживает серьезного внимания для покупателей с ограниченным бюджетом.