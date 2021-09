Новые мониторы Google Series One включают 65-дюймового конкурента Surface Hub

Google только что выпустил два новых монитора для видеоконференцсвязи, а также множество новых аксессуаров для встреч . Новые мониторы Google Series One, доступные в конфигурации с размером рабочего стола 27 дюймов или с большим 65-дюймовым конференц-залом, созданы специально для ваших звонков в Google Meet. Меньший монитор называется Series One Desk 27, а больший — Series One Board 65.

Как и конкурирующий Microsoft Surface Hub , оба монитора Series One поставляются со встроенной цифровой доской, пассивным стилусом, который можно использовать на сенсорном экране, встроенной 5-мегапиксельной камерой, динамиками и микрофонами. Учитывая, что они предназначены для корпоративных целей, цены Google будут отражать этот рынок. Desk 27 будет продаваться по цене 1999 долларов.

Дизайн Desk 27 относительно чистый, поскольку он покрыт белым, с нижней панелью динамиков, покрытой тканью, и собственной стойкой, вдохновленной iMac . Дисплей с соотношением сторон 16: 9 имеет разрешение 1440p, а верхняя 5-мегапиксельная веб-камера имеет широкий угол обзора 100 градусов. Google использует свою работу с искусственным интеллектом, чтобы помочь подавить фоновый шум, и на борту есть восемь микрофонов для захвата вашего голоса во время звонков.

Как и другие аксессуары в экосистеме совещаний Google, Series One не является продуктом собственной разработки Google. Вместо этого Google сообщил, что он работал с партнером Avocor, чтобы воплотить в жизнь мониторы Series One.

Несмотря на то, что оба устройства поставляются с пользовательским оверлеем пользовательского интерфейса Google поверх и собственными процессорами, они не предназначены для использования в качестве автономного оборудования для задач, связанных с ПК. Вы можете использовать эти дисплеи для видеозвонков без необходимости подключения настольного компьютера или ноутбука со встроенным процессором Intel Core i5 и специальным процессором Google Edge TPU внутри. Однако для выполнения вычислительных задач вам понадобится отдельный ПК, а подключение портативного компьютера к Desk 27 превращает эту станцию ​​видеоконференцсвязи во второй экран для вашего ноутбука.

Помимо работы с Google Meet, мониторы также можно использовать для дозвона на звонки Webex. Google не уточнил, сможет ли Series One работать с Microsoft Teams, Zoom и программным обеспечением для видеоконференцсвязи от конкурирующих компаний.

Series One Desk 27 появится позже в этом году, а Board 65 — где-то в следующем году. Google не объявила цены на свой более крупный дисплей, который можно установить на подставку с колесами для дополнительной мобильности в офисе или закрепить на стене, как в Surface Hub от Microsoft. Для сравнения, Surface Hub 2S от Microsoft стоит 22 000 долларов , но он имеет значительно больший размер — 85 дюймов.