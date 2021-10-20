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Новые модели MacBook Pro оснащены портом HDMI 2.0 вместо HDMI 2.1

Новые модели MacBook Pro оснащены портом HDMI 2.0 вместо HDMI 2.1
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В 2016 году Apple удалила все порты из своих моделей MacBook Pro, за исключением портов Thunderbolt, дизайн которых сохранялся годами — до сегодняшнего дня. Недавно анонсированные модели MacBook Pro 2021 года включают слот для SD-карты и порт HDMI, а также три порта Thunderbolt.

Как отмечается в технических характеристиках Apple для новой машины, порт HDMI, к сожалению, не самый лучший — это порт HDMI 2.0 вместо порта HDMI 2.1.

Порт HDMI 2.0 поддерживает один дисплей 4K с частотой обновления до 60 Гц. Технология HDMI 2.1 позволила бы порту работать с дисплеем 4K с частотой обновления 120 Гц.

Любопытно, что Apple не включила HDMI 2.1 в модели MacBook Pro, потому что Apple TV 4K, выпущенный ранее в этом году, действительно имеет порт HDMI 2.1.

Новые модели MacBook Pro оснащены портом HDMI 2.0 вместо HDMI 2.1

Благодаря портам Thunderbolt 4 модели MacBook Pro M1 Pro в целом поддерживают до двух внешних дисплеев с разрешением до 6K при 60 Гц. Модели MacBook Pro «M1» Max поддерживают до трех внешних дисплеев с разрешением до 6K и один внешний дисплей с разрешением до 4K при 60 Гц.

Apple
ASTERA
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