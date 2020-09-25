Новые модели iPhone 12 раскрыты официальными чехлами Apple

Презентация новых флагманских смартфонов ожидается в октябре, хотя почти все поклонники компании и журналисты ждали, что их покажут в сентябре.

Между тем, инсайдер в сети распространил фотографию, на которой показали наклейки для чехлов смартфонов iPhone 2020 года.

Благодаря этому подтвердились размеры экраном моделей и название для самого компактного смартфона. Так, снимок подтвердил название iPhone 12 mini, который будет самым маленьким в линейке.

Диагональ его экрана составит 5,4 дюйма.

Смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro получат 6,1-дюймовые дисплеи, а у старшей модели будет установлен 6,7-дюймовый дисплей. Если верить инсайдерам, то дебют новых iPhone 12 состоится уже 13 октября.