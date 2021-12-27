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Новые младшие процессоры Intel превзошли аналоги от AMD

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Компании Intel для серьезной конкуренции с AMD потребовалось несколько лет. Сейчас линейка процессоров серии Intel  Alder Lake представлена только топовыми моделями. В январе в продажу поступят еще версии начального уровня, а это Core i3-12100 и Core i3-12300.
Это чипы для недорогих игровых систем, и как оказалось они превосходят своих конкурентов по производительности в играх.

В Сети опубликовали результаты тестов будущих новинок, которые продемонстрировали отличный результат.

Ожидается что на глобальном рынке Core i3-12100 и Core i3-12300 станут очень популярными, так как у них будет невысокая цена в начальном сегменте чипов.

Новые Core i3 в синтетических теста и играх оказались в лидерах, они обошли старые процессоры AMD на архитектуре Zen2, и даже относительно новый Ryzen 3 Pro 5350G.

Предположительно, новые четырехядерные Core i3 будут стоить 120-150 долларов.

Новые младшие процессоры Intel превзошли аналоги от AMD Новые младшие процессоры Intel превзошли аналоги от AMD

Новые младшие процессоры Intel превзошли аналоги от AMD Новые младшие процессоры Intel превзошли аналоги от AMD

Intel
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