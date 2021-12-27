Новые младшие процессоры Intel превзошли аналоги от AMD

Компании Intel для серьезной конкуренции с AMD потребовалось несколько лет. Сейчас линейка процессоров серии Intel Alder Lake представлена только топовыми моделями. В январе в продажу поступят еще версии начального уровня, а это Core i3-12100 и Core i3-12300.

Это чипы для недорогих игровых систем, и как оказалось они превосходят своих конкурентов по производительности в играх.

В Сети опубликовали результаты тестов будущих новинок, которые продемонстрировали отличный результат.

Ожидается что на глобальном рынке Core i3-12100 и Core i3-12300 станут очень популярными, так как у них будет невысокая цена в начальном сегменте чипов.

Новые Core i3 в синтетических теста и играх оказались в лидерах, они обошли старые процессоры AMD на архитектуре Zen2, и даже относительно новый Ryzen 3 Pro 5350G.

Предположительно, новые четырехядерные Core i3 будут стоить 120-150 долларов.