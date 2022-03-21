Новые MacBook Pro с мини-светодиодной подсветкой продаются лучше, чем все ноутбуки с OLED-панелями вместе взятые

Новый отчет Display Supply Chain Consultants показывает, что Apple лидировала на рынке передовых ноутбуков в четвертом квартале 2021 года с долей 54% благодаря новому MacBook Pro с дисплеем miniLED. Мало того, компания продала больше этих компьютеров Mac, чем всех OLED-ноутбуков вместе взятых.

Четвертый квартал 2021 года стал рекордным кварталом для дисплеев Advanced Notebook, которые выросли на 298% в квартальном исчислении и на 1717% в годовом исчислении до 4,8 млн панелей. В годовом исчислении 2021 год вырос на 629% в годовом исчислении до 8,2 млн панелей. 2021 год был на 10% выше, чем прогнозировалось, поскольку Apple MiniLED MacBook Pro и OLED превзошли результаты в 4 квартале 2021 года. Доля MiniLED выросла до 54% ​​в 4 квартале 2021 года и заработала 32% за год благодаря успешному запуску Apple своих 14,2-дюймовых и 16,2-дюймовых MacBook Pro. Apple удивила своих конкурентов реализацией 120 Гц, а ноутбуки с OLED-дисплеями еще не были доступны с частотой 120 Гц. Результаты MiniLED в 2021 году оказались на 30% выше нашего прогноза, несмотря на ограничения цепочки поставок, поскольку Apple и ее партнеры справились с этими проблемами лучше, чем ожидалось.

В четвертом квартале 2021 года 14,2-дюймовые miniLED лидировали с долей 28%, за ними следуют 16,2-дюймовые miniLED с долей 26% и 14-дюймовые OLED с долей 17%. В первом квартале 2022 года DSCC ожидает, что рынок передовых ноутбуков вырастет на 126% в годовом исчислении до 18,5 млн единиц, при этом 50% будет приходиться на miniLED и 50% на OLED.

Согласно отчету, ожидается, что Apple будет лидировать в этой категории с MacBook Pro с 4 квартала 21 по 4 квартал 22 года, с долей не менее 40% в расчете на единицу продукции и 56% доли в доходе каждый квартал.

Производителям кажется, что ЖК-дисплеи miniLED также имеют возможность значительного снижения затрат. Тем не менее, слухи о новых продуктах miniLED от Apple в этом году противоречивы. Аналитик Apple Минг-Чи Куо не думает , что компания выпустит больше продуктов miniLED в 2021 году, в то время как Росс Янг из DSCC говорит, что у Apple есть новый монитор miniLED, который нужно представить скорее раньше, чем позже . 9to5Mac может подтвердить , что Apple также работает над новым профессиональным дисплеем.

Apple выпустила MacBook Pro с дисплеем miniLED в октябре после мероприятия Unleashed. До сих пор обозреватели хвалили эти ноутбуки за их мощность, а также возвращали функциональные клавиши и больше портов на Mac.