Новые MacBook Pro и Mac mini на процессоре M2 дебютируют в ноябре

Apple готовит обновление для профессиональных ноутбуков MacBook Pro и высокопроизводительных компьютеров Mac Pro.

Эти устройства в дальнейшем перейдут на собственные процессоры Apple, пишет Bloomberg.

По данным журналистов, в следующем году MacBook Pro будут доступны с процессорами M2 Pro и M2 Max, а Mac Pro будет предлагаться с модификацией M2 Ultra и M2 Extreme.

Стационарный компьютер Mac mini с 2023 года будет предлагаться с M2 от новых MacBook Air.

Источник сообщает, что в Mac Pro установят самые мощные чипы в истории Apple, а это будут 24 и 48 ядерные процессоры с графикой содержащий 76 и 152 графических ядра.

Оперативной памяти в системных блоках будет до 256 ГБ.