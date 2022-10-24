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Новые MacBook Pro и Mac mini на процессоре M2 дебютируют в ноябре

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple готовит обновление для профессиональных ноутбуков MacBook Pro и высокопроизводительных компьютеров Mac Pro.
Эти устройства в дальнейшем перейдут на собственные процессоры Apple, пишет Bloomberg.

По данным журналистов, в следующем году MacBook Pro будут доступны с процессорами M2 Pro и M2 Max, а Mac Pro будет предлагаться с модификацией M2 Ultra и M2 Extreme.

Стационарный компьютер Mac mini с 2023 года будет предлагаться с M2 от новых MacBook Air.

Источник сообщает, что в Mac Pro установят самые мощные чипы в истории Apple, а это будут 24 и 48 ядерные процессоры с графикой содержащий 76 и 152 графических ядра.

Оперативной памяти в системных блоках будет до 256 ГБ.

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